В Торонто восемь подружек по соцсетям зарезали мужчину

Полиция в Торонто обвинила восемь девочек-подростков в убийстве мужчины. Подозреваемые познакомились в соцсетях и приехали из разных концов города ради убийства, передает AP со ссылкой на полицию.

На улице в центре Торонто нашли тело мужчины, умершего от ножевых ран. Вскоре недалеко от места преступления задержали подозреваемых, все – несовершеннолетние. Трем девочкам 13 лет, трем 14 и двум 16, у трех уже были проблемы с полицией.

Следователи выяснили, что подростки познакомились в соцсетях. Все они живут в разных частях Торонто и специально собрались в одном месте перед убийством. У них изъяли несколько единиц оружия, тип оружия не уточняется.

Пока полиция не называет их бандой, но считает, что девочки действовали слаженно. Всем грозят одинаковые обвинения в убийстве. Родители подозреваемых были в шоке, когда им рассказали о поступке дочерей.

Около средней школы в Торонто случилась стрельба. В больницу привезли двух подростков, один позже умер.

Торонто, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»