Экоактивисты отпилили верхушку рождественской ели в центре Берлина

Активисты группы «Последнее поколение» в знак протеста отпилили верхушку установленной в центе Берлина рождественской ели. Так они выразили отношение к тому, сколько внимания в Германии уделяют проблемам климата, пишет Spiegel.

Экоактивисты использовали подъемник, чтобы добраться на верхушки 15-метровой ели, установленной у Бранденбургских ворот. Один из них ручной пилой отпилил часть дерева и повесил вместо нее плакат с надпись: «Это всего лишь верхушка рождественской елки».

По мнению группы, верхушка ели стала символическим изображением климатической политики Германии. «Пока в Германии мы видим только вершину климатической катастрофы», – завил один из участников акции.

Участники группы «Последнее поколение» заблокировали две взлетно-посадочных полосы аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта. Пока одни приклеили себя к покрытию ВПП, другие кружили рядом на велосипедах.

Берлин, Наталья Рязанова

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