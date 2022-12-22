Число пострадавших в ДТП по Новосибирском детей выросло до пяти

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом детей – пять человек. Одного из них оставят под присмотром врачей в отделении.

Напомним, утром автобус столкнулся с грузовиком на 83-м км трассы Р-256 в Искитимском районе. В результате ДТП автобус съехал в кювет. В салоне находились 36 человек, в их числе 27 детей. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«Позвонил министру здравоохранения региона Константину Хальзову, узнал о состоянии ребятишек. Медицинская помощь потребовалась пятерым детям, одному из них назначена госпитализация. По предварительной информации, травмы легкой и средней степени тяжести», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В прокуратуре области подтвердили, что пятеро детей 2011-2013 годов рождения получили ушибы и порезы.

Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств аварии. Губернатор взял расследование под личный контроль. Прокуратура проверит соблюдение организатором и перевозчиком норм об обеспечении безопасности перевозки детей.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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