На борту авианосца «Адмирал Кузнецов» вспыхнул пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке завода «Звездочка» в Мурманске, произошло возгорание. Огонь быстро потушили, никто не пострадал, ущерба нет. Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы», – рассказал Рахманов РИА «Новости». По его словам, ущерба и пострадавших нет.

По данным экстренных служб, очаг возгорания находился в каютах на левом борту, передает ТАСС. Его удалось локализовать на площади 6 кв. метров. Эвакуировано 20 человек.

Огонь потушили в 11:30 мск силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода, уточнил Рахманов в комментарии агентству.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. С 2018 года после похода в Средиземном море он находится на плановом ремонте.

Напомним, 12 декабря 2019 года на авианосце во время сварочных работ произошел пожар, в результате которого погибли два человека и пострадали еще 14. По факту пожара на корабле было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). СМИ отмечали, что возгорание не стало катастрофическим для авианосца – на корабле сгорели в основном электрокабели и линии связи, которые планировалось заменить в рамках заключенного госконтракта по ремонту и модернизации.

В октябре 2018 года «Адмирал Кузнецов» получил дыру во время аварии в плавдоке в Мурманске. Плавучий док ПД-50 затонул при плановом выходе из него авианосца. Во время инцидента упали два подъемных крана, один из них – на палубу корабля, повредив часть его корпуса и саму палубу.

Мурманск, Наталья Петрова

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