«Адмирал Кузнецов» получил дыру при аварии в плавдоке в Мурманске: возбуждено дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело после затопления судоремонтного плавучего дока ПД-50 в Марманске, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Инцидент расследуется по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщал РИА «Новый День», ЧП случилось в ночь на вторник, 30 сентября. Крупнейший в России плавдок 82-го судоремонтного завода в микрорайоне Росляково затонул при плановом выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов».

«По предварительным данным, в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление дока», – говорится в сообщении СКР. В результате инцидента пострадали четверо рабочих Центра судоремонта «Звездочка», их достали из воды с обморожением. Двое из пострадавших сейчас находятся в реанимации, остальные отпущены домой. Еще один рабочий пропал без вести.

По сведениям СМИ, во время инцидента упали два башенных крана, один из них – на авианосец, повредив часть его корпуса. С плавучего дока эвакуировали около 70 человек. Представитель «Звездочки» сообщил, что при проведении работ произошел сбой в подаче электроэнергии, встали насосы, из-за чего цистерны плавдока переполнились водой, и он затонул.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. В ходе расследования будет дана оценка «действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока», отмечается в сообщении СКР.

По сообщению пресс-службы губернатора Мурманской области, сегодня утром на место аварии направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уточнил, что на палубу авианосца упал кран с высоты 15 метров. В результате, по его словам, есть повреждения корпуса и палубы, однако они зафиксированы на тех участках, которые «не связаны с эксплуатацией какого-то жизненно важного оборудования крейсера» (цитата по ТАСС). Он уточнил, что в результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии: «Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров», передает «Интерфакс». В настоящее время специалисты центра судоремонта «Звездочка» проводят детальный осмотр надводной части крейсера. Позже будет проведен водолазный осмотр.

Другой представитель корпорации указал, что, по первоначальным оценкам, корабль не получил серьезных повреждений, которые могут затянуть его ремонт. Ранее в пресс-службе «Звездочки» сообщили, что материальная часть авианосца «при нештатной ситуации не пострадала».

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 30.10.18

Силовики схватили в Татарстане 18 членов и сторонников «Исламского государства». / ЧП в Москве: школьник умер на уроке физкультуры. / Командующий ВМСУ: Ситуация в Азове напряженная – воевать нечем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»