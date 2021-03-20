Гендиректора завода обвинили в хищении 45 млн рублей при ремонте «Адмирала Кузнецова»

Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств при ремонте единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов». По версии следствия, сумма ущерба составила около 45 млн рублей.

Гендиректора заключили под стражу на два месяца, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», а также по местам жительства ряда его руководящих сотрудников прошли обыски.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. С 2018 года после похода в Средиземном море он находится в Североморске на плановом ремонте. В декабре 2019 года на корабле произошел пожар, в результате которого погибли два человека и пострадали еще 14.

Еще до пожара стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» оценивалась в 20 млрд рублей. Мурманский судоремонтный завод должен был выполнить на корабле несколько этапов очистки топливных танков. Позже выяснилось, что предприятие затратило на работы почти в два раза меньше нормо-часов, чем значится в итоговых документах. В декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту возможного хищения при проведении этих работ. В денежном выражении завышение составило около 45 млн рублей.

Мурманск, Зоя Осколкова

Мурманск. Другие новости 19.03.21

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