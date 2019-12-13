На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего, поисковая операция завершена

Число жертв при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» увеличилось до двух человек. Погибшим оказался офицер службы живучести корабля, который считался пропавшим без вести. Информацию об этом подтвердила пресс-служба Северного флота. По ее данным, военнослужащего нашли в аварийном отсеке авианосца. Офицер погиб во время эвакуации рабочих с корабля. В штабе Северного флота добавили, что поисково-спасательная операция на корабле завершена. Ранее сообщалось о гибели при ликвидации пожара военнослужащего-контрактника Северного флота из службы живучести авианосца и поиске еще одного военного.

Пожар на единственном российском авианосце, находящемся на ремонте в Мурманске, начался утром 12 декабря. Возгорание произошло в первом энергоотсеке на восьмой палубе во время сварки. Искра упала в трюм и на кучу мусора из промасленных ветоши и опилок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Тут же начался пожар. После огонь перекинулся на электрокабель. Как отмечает издание, согласно регламенту, экипаж корабля перед тем, как разрешить проведение пожароопасных работ, должен был убрать мусор, но не сделал этого.

Пожар тушили почти сутки. Сейчас на крейсере ведется осушение внутрикорабельных помещений аварийного отсека.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали 14 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее сообщалось о 12 пострадавших. Северный флот информировал о 10 военнослужащих, отравившихся дымом. Их доставили в больницу.

По факту пожара на «Адмирала Кузнецова» возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По данным источника «Ъ», пожар не стал катастрофическим для корабля – на авианосце сгорели в основном электрокабели и линии связи, которые планировалось заменить в рамках заключенного госконтракта по ремонту и модернизации.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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