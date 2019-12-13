Пожар на «Адмирале Кузнецове» наконец потушили, ведутся поиски пропавшего офицера

Специалисты утром в пятницу, 13 декабря, ликвидировали открытое горение на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Потушить пожар удалось спустя почти сутки после возгорания. Сейчас на корабле обследуют все помещения на обнаружение скрытых очагов пламени.

Открытое горение было ликвидировано около 5 часов утра. По уточненным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в первом энергоотсеке на восьмой палубе единственного российского авианесущего крейсера, находящего на ремонте. Огонь вспыхнул утром 12 декабря от искры во время сварочных работ. Окалина попала в трюм, где был разлит мазут. Топливо загорелось, вызвав сильное задымление. Затем огонь перекинулся на электрокабель.

По последним данным, в результате ЧП погиб военнослужащий-контрактник Северного флота, еще один военнослужащий – офицер – пропал без вести, его ищут. Пострадали 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, у остальных состояние средней степени тяжести.

По факту пожара Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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