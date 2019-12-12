Пожар вспыхнул на авианосце «Адмирал Кузнецов». Известно о троих пострадавших и одном пропавшем

Загорелся единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся на ремонте в мурманском доке, сообщают информагентства со ссылкой на источники. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека, один пропал.

Сообщение о возгорании на авианесущем крейсере поступило в оперативные службы в 10:16 мск, передает РИА «Новости». Пожар начался в первом энергоотсеке на второй палубе, горит дизтопливо, сообщает «Интерфакс». По информации источников, площадь возгорания выросла с 20 квадратных метров до 600 «квадратов». С верхней палубы валит густой черный дым. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, огонь тушат пеной.

Изначально сообщалось, что во время ЧП пострадал один человек, еще три человека, находившиеся в момент возгорания в трюме, пропали – с ними нет связи. По последним данным, всего при пожаре пострадали три человека, двое пропавших найдены, еще одного ищут. Такую информацию привел источник ТАСС в экстренных службах. Из задымленных помещений эвакуированы 8 человек. Собеседник агентства также сообщил, что пожар мог начаться из-за нарушения техники безопасности во время сварочных работ.

Между тем в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» сообщили, что уточняют информацию о пострадавших. Всего в момент возгорания на авианосце находилось более 400 человек. По данным пресс-службы, пожар возник в трюме первого энергоотсека корабля «при проведении огневых работ». Согласно уточненной информации, в энергоотсеке горят электрокабели.

Как сообщал «Новый День», работы по ремонту и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» начались осенью 2017 года и должны завершиться до конца 2020 года. На корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, взлетно-посадочный комплекс, а также главную двигательную установку. В общей сложности обслуживание авианосца оценивалось в 40 млрд рублей. Модернизация коснется и ударной части «Адмирала Кузнецова». В частности, ракетный комплекс «Гранит» заменят на ракетный комплекс «Калибр-НК». Кроме того, пусковые установки 3С14 адаптируют под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

В июне 2019 года главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявлял, что флот рассчитывает получить авианосец в 2021 году. Однако 9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что корабль планируется сдать в 2022 году. По его словам, модернизация идет по графику, но кораблю необходимы дополнительные ремонтные работы.

Проблемы с ремонтом и модернизацией авианосца возникли после того, как в ночь на 30 октября 2018 года затонул крупнейший в России плавучий док 82-го судоремонтного завода в мурманском микрорайоне районе Росляково, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова». Инцидент произошел при плановом выходе авианосца из плавдока. Один из кранов дока упал на палубу крейсера, повредив часть корпуса выше ватерлинии.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» поступил в состав флота в 1991 году. На корабле базируется 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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