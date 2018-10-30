Названа причина затопления крупнейшего плавдока, где ремонтировали «Адмирала Кузнецова»

Один из самых крупных в мире плавучих доков ПД-50, в котором производился ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», затонул на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. По словам представителя предприятия, это произошло из-за сбоя в энергоснабжении.

«При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет», – заявил собеседник агентства.

Также известно, что «Адмирал Кузнецов» в результате ЧП повреждений не получил и был отбуксирован к причалу для дальнейшего производства плановых ремонтных работ. По словам руководителя пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (является исполнителем контракта на ремонт авианосца) Евгения Гладышева в ходе затопления дока в воде оказались четверо рабочих.

Как писал «Новый День», работы по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» начались осенью 2017 года. Предполагалось, что они должны завершиться до конца 2020 года. На корабле должны отремонтировать всю электромеханическую часть, взлетно-посадочный комплекс, а также главную двигательную установку. В общей сложности обслуживание авианосца оценивалось в 40 млрд рублей.

Стоит отметить, что модернизация коснется и ударной части «Адмирала Кузнецова», в частности, ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на ракетный комплекс «Калибр-НК». Кроме того, пусковые установки 3С14 адаптируют под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Добавим, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» поступил в состав флота в 1991 году. На корабле базируется 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29. Авианосец вооружен крылатыми ракетами «Гранит».

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 29.10.18

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