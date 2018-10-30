ЧП с плавдоком в Мурманске: двое рабочих в реанимации, еще один пропал без вести Еще двое пострадавших отпущены домой

Двое из четырех пострадавших при затоплении крупнейшего в России плавучего дока, где ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов», находятся в реанимации. Остальных врачи ранее отпустили из больницы.

Тяжело пострадавшие рабочие помещены в реанимацию городской больницы Мурманска и медсанчасти «Севрыба», сообщает ТАСС со ссылкой на представителей медучреждений.

Ранее сообщалось, что четырех рабочих с затопленного плавдока 82-го судоремонтного завода госпитализировали с переохлаждением, один из них получил также травму живота. Троих доставили в медсанчасть «Севрыба», еще одного в тяжелом состоянии – в городскую больницу Мурманска. Позже врачи отпустили домой двоих пострадавших.

Еще один рабочий пропал без вести, уточнила мурманский губернатор Марина Ковтун. «К сожалению, один человек до сих пор не найден», – написала глава региона в своем инстаграме. Ковтун отметила, что о причинах инцидента говорить преждевременно. «На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы», – написала губернатор.

В результате инцидента, произошедщего в ночь на 30 октября, авианосец, по последним данным, получил повреждения: на его палубу рухнул кран, сообщил источник «Интерфакса». Степень повреждений сегодня оценят специалисты. Корабль отбуксирован на 35-й судоремонтный завод АО «Центр судоремонта «Звездочка». На предприятии подчеркнули, что ЧП не повлияет на график ремонта авианосца.

Происшествие случилось при плановом выходе авианосца из плавучего дока. Сообщалось, что из-за перебоя в подаче электроэнергии отключились насосы, и цистерны плавдока заполнились водой, после чего затонули.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

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