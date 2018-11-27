Эксперты назвали новую основную версию затопления крупнейшего в России плавдока

Причиной аварии крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могло стать механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока, а не перебои в подаче электроэнергии, как считалось ранее. Специалисты полагают, что такой дефект мог привести к неравномерному заполнению дока забортной водой. В результате он накренился и затонул.

По данным «Коммерсанта», в начале осени ФАУ «Российский речной регистр» провело очередное освидетельствование дока, в ходе которого замечаний не возникло. О новой версии ЧП с ПД-50 рассказали два источника издания в судостроительной отрасли, а также подтвердил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

На данный момент известно, что водолазы зафиксировали в одном из отсеков для заполнения забортной водой трещину длиной в несколько десятков метров. Сейчас специалистам предстоит установить причину ее появления. Шов мог лопнуть из-за некачественной сварки, либо из-за общей усталости металла.

По одной из версий, в ходе выполнения плановых ремонтных работ на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который находился в доке, рабочие 82-го судоремонтного завода (Росляково) начали изменение уровня погружения ПД-50. Балластные насосы начали закачивать в отсеки ПД-50 воду. Как только вода достигла уровня разрыва, началось неконтролируемое затопление одного из бортов дока.

Приток воды был такой силы, что даже обратная операция – откачка воды при помощи тех же балластных насосов – не дала бы никакого эффекта. В итоге ПД-50 дал крен, а спустя три часа затонул. Как писал «Новый День», авианесущий крейсер удалось отбуксировать к причалу 35-го судоремонтного завода, несмотря на падение на палубу корабля 50-тонного башенного крана плавдока. Ущерб глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов оценил примерно в 70 млн рублей, он пообещал убрать упавший кран с палубы крейсера в декабре.

Мурманск, Иван Гридин

Мурманск. Другие новости 26.11.18

Бензин и дизтопливо не слушаются правительство РФ: повышение цен продолжается. / Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России. / Прорыв экономики по указу Путина под большим вопросом: экономисты прогнозируют только слабый рост. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»