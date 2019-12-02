В российском ОПК назвали сроки и стоимость строительства новейшего авианосца

В России идет рассмотрение концепции новейшего авианосца водоизмещением до 70 тыс. тонн. Стоимость создания такого корабля оценивается в 300-400 млрд рублей, рассказал РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. Вопрос строительства нового авианосца актуален для России, так как на сегодняшний день на вооружении страны стоит лишь один авианесущий крейсер – «Адмирал Кузнецов», который сейчас находится на плановом ремонте. Его водоизмещение составляет 59 тыс. тонн.

«На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 тыс. до 70 тыс. тонн», – сообщил представитель ОПК, добавив, что средства эти цели не предусмотрены принятой госпрограммой вооружений до 2027 года.

По данным источника, решения относительно концепции будущего авианосца пока нет. На данный момент уже имеется ряд инициативных проектов. Одним из них является разработанный Невским ПКБ авианосец «Ламантин». Он был презентован на международном военно-морском салоне в 2019 году. Водоизмещение корабля данного проекта составит 80-90 тыс. тонн. На нем смогут базироваться до 60 различных летательных аппаратов, а также до десяти крупных беспилотников.

Еще одним проектом является концепт, разработанный специалистами Крыловского научного центра. Он получил название «Шторм». Его водоизмещение составит так же 80-90 тыс. тонн, а длина составит порядка 300 метров. Этот авианосец будет способен нести до 90 летательных аппаратов, в том числе беспилотники.

Вопрос о строительстве нового авианосца в России поднимался неоднократно. По оценкам экспертов, если решение о создании авианесущего корабля будет принято, оно может быть реализовано только после 2027 года, когда будет выполнен уже принятой Госпрограммы вооружений.

Как писал «Новый День», работы по ремонту и модернизации единственного в России авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начались осенью 2017 года. Предполагалось, что они должны завершиться до конца 2020 года. На корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, взлетно-посадочный комплекс, а также главную двигательную установку. В общей сложности обслуживание авианосца оценивалось в 40 млрд рублей.

Модернизация коснется и ударной части «Адмирала Кузнецова», в частности, ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на ракетный комплекс «Калибр-НК». Кроме того, пусковые установки 3С14 адаптируют под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» поступил в состав флота в 1991 году. На корабле базируется 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29. Авианосец вооружен крылатыми ракетами «Гранит».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.12.19

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