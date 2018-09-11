«Адмирал Кузнецов» попал в список худших авианосцев мира

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» включили в список худших авианосцев в мире. Основным его недостатком эксперты считают слабый двигатель.

Рейтинг плохих авианосцев составило американское издание Business Insider. Лидером списка стал китайский «Ляонин», принятый на вооружение в 2012 году. Корабль стал «полигоном» для отработки технологий по строительству авианосцев, а также для тренировок экипажей палубной авиации. Несмотря на модернизацию, минувшей весной «Ляонин» был признан дефектным, и его списали.

«Адмирал Кузнецов» эксперты считают ненадежным из-за очень слабого двигателя. Корабль был введен в эксплуатацию в 1995 году. Уже в 1996 году на крейсере случилась поломка, которая вывела его из строя на два года. По оценкам экспертов, для модернизации авианосца потребуются серьезные инвестиции. Сейчас крейсер находится на ремонте. Ранее он вошел в пятерку худших в истории по оценке издания National Interest (США).

Третье место антирейтинга досталось тайскому «Чакри Нарубет», построенному в 1997 году. Корабль находится на вооружении ВМС Таиланда, но в последнее время стоит в порту.

Четвертую строчку списка занимает американский универсальный десантный корабль типа Wasp. Business Insider уточняет, что он практически не использовался военными США в период с 2004 по 2011 годы.

Австралийские вертолетоносцы типа Canberra расположились на пятом и шестом местах рейтинга. Оба корабля, спущенные на воду в 2014 и 2015 годах, стоят на ремонте из-за проблем с двигателями.

Замыкает список американский авианосец USS Gerald R. Ford. Корабль обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов. В первый же месяц его эксплуатации были обнаружены серьезные технические неполадки.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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