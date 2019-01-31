У самого дорогого новейшего авианосца США нашли серьезную проблему

У самого дорогого в истории авианосца ВМС США Gerald Ford стоимостью 13 млрд долларов обнаружили критическую проблему. Эксперты зафиксировали 20 сбоев в работе систем запуска и посадки самолетов во время операций на море. В частности, речь идет об отказе электромагнитной катапульты, заявили в Пентагоне.

На корабле, принятом на вооружение в мае 2017 года состоялось 740 испытательных полетов, в ходе которых происходили отказы катапульт производства компании General Atomics. В связи с этим приходилось останавливать полет и корректировать работу систем, пишет Bloomberg. Агентсво также сообщает, что, хотя улучшения и произошли, проблемы продолжают преследовать корабль и его системы.

Как писал «Новый День», годом ранее стало известно, что новейший суперавианосец США оказался бесполезен для выполнения боевых задач. У корабля были выявлены дефекты силовой установки, подъемников боеприпасов и других систем. Проблемы были в дефекте опорного подшипника одного из четырех гребных валов. Выяснили это, когда корабль находился в море. В итоге программа испытаний была прервана. Из-за затрат на ремонт лимит стоимости авианосца превысили на 120 млн долларов.

Что касается катапульт, то и раньше говорили, что им не хватает мощности, чтобы отправить в небо штурмовик F/A-18 Hornet с полной нагрузкой. А это основной самолет палубной авиации США. Gerald Ford – первый в серии атомных авианосцев США нового поколения. Именно он должен заменить авианосцы типа Nimitz. Длина корабля – 337 метров, водоизмещение – 100 тысяч тонн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.01.19

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