«Суперсовременный» британский авианосец за 3,51 млрд евро дал течь

Новейший авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth), которым сильно возгордились власти Великобритании, был отправлен в ремонт, спустя всего лишь две недели после торжественного спуска на воду. Оказалось, что крупнейший корабль британского ВМФ дал течь.

По данным ВВС, авианосец, который должен стать флагманом королевского флота через две недели ходовых испытаний начал набирать порядка 200 литров воды каждый час. Проверка показала, что причиной послужила недоработка обшивки корабля. Кроме того, была выявлена проблема с одним из гребных винтов.

По словам представителя военно-морского флота Великобритании, неполадки легкоустранимы и «Королева Елизавета» вернется в строй в начале следующего года. ВВС пишет, что власти Соединенного королевства выражают крайнюю обеспокоенность тем, что корабль стоимостью £3,1 млрд столь быстро вышел из строя. Особое недовольство вызвано тем, что было обнаружено сразу несколько неполадок.

Фото: Getty images

Как писал «Новый День», в конце июня стало известно, что авианосец Queen Elizabeth уязвим для кибератак, так как на нем используется устаревшее программное обеспечение – Windows XP. Данная операционная система перестала поддерживаться официальным производителем. По этой причине судно может быть атаковано хакерами. Так, например, вирус-шифровальщик WannaCry успешно атаковал по всему миру компьютеры, на которых была установлена именно Windows XP.

После спуска на воду авианосца о новинке британского флота и руководстве Минобороны Соединенного королевства нелестно отозвался официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон откровенно не знает военно-морскую науку, считает Конашенков. Так он ответил на заявление главы Минобороны Соединенного королевства о том, что русские будут смотреть на гигантский авианосец «Королева Елизавета» с завистью и восхищением.

«В отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», новый военный корабль «Королева Елизавета» – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», – подчеркнул Конашенков.

Стоит отметить, что крупнейший корабль, названный в честь королевы Елизаветы I, – часть масштабной программы по модернизации флота Великобритании. Лондон заключил контракт с американской Lockheed Martin, которая должна поставить истребители F-35, которые будут базироваться на авианосце. Обслуживающий персонал и экипажи уже проходят подготовку в США.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 19.12.17

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