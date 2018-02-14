Эксперты обратились в Пентагон с просьбой перенести ударные испытания новейших суперавианосцев класса «Форд» на 2024 год – к моменту сдачи второго корабля серии – John F.Kennedy, пишет портал Task and Puprose.

По данным издания, управление советника главы Минобороны США по тестированию и диагностике вооружений в своем отчете указало на проблемы в работе электромагнитных катапульт новой разработки, аэрофинишера, подъемников оружия и радара.

Данный системы не являются высокотехнологичными, но сбоят. При этом в случае, если их работа не будет налажена, суда будут не способны выполнять базовые функции, другими словами, будут бесполезны для выполнения боевых задач.

«Это может сказаться на способности авианосца обеспечивать необходимую частоту вылетов самолетов, сделает судно уязвимым и наложит определенные ограничения на рутинные операции. Слабая или не поддающаяся оценке надежность этих критических подсистем – самый большой вызов для CVN-78», – заявили американские эксперты.

Новейший суперавианосец США оказался бесполезен для выполнения боевых задач

Как отмечает РИА «Новости», новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 млрд долларов. Судно было заложено в 2009 году и сдано флоту в 2017-м. Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 авианосцев типа «Джеральд Р. Форд». Первые корабли должны поступить на вооружение до 2027 года.

Напомним, что у новейшего авианосца Великобритании, которым сильно возгордилось начальство военно-морского флота королевства, также были выявлены проблемы. Как писал «Новый День», в середине декабря 2017 года авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) был отправлен в ремонт, спустя всего лишь две недели после торжественного спуска на воду. Оказалось, что крупнейший корабль британского ВМФ дал течь.

По данным ВВС, авианосец, который должен стать флагманом королевского флота через две недели ходовых испытаний начал набирать порядка 200 литров воды каждый час. Проверка показала, что причиной послужила недоработка обшивки корабля. Кроме того, была выявлена проблема с одним из гребных винтов.

Власти Соединенного королевства выразили крайнюю обеспокоенность тем, что корабль стоимостью £3,1 млрд столь быстро вышел из строя. Особое недовольство вызвано тем, что было обнаружено сразу несколько неполадок. Так, в конце июня стало известно, что Queen Elizabeth уязвим для кибератак, так как на нем используется устаревшее программное обеспечение – Windows XP. Данная операционная система перестала поддерживаться официальным производителем. По этой причине судно может быть атаковано хакерами. Так, например, вирус-шифровальщик WannaCry успешно атаковал по всему миру компьютеры, на которых была установлена именно Windows XP.

После спуска на воду авианосца о новинке британского флота и руководстве Минобороны Соединенного королевства нелестно отозвался официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон откровенно не знает военно-морскую науку, считает Конашенков. Так он ответил на заявление главы Минобороны Соединенного королевства о том, что русские будут смотреть на гигантский авианосец «Королева Елизавета» с завистью и восхищением.

«В отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», новый военный корабль «Королева Елизавета» – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», – подчеркнул Конашенков.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.02.18

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