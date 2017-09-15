Из 19 кораблей ВМФ Британии в море могут выйти лишь шесть

Большинство кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании не могут выйти в море. Причина тому – нехватка ресурсов, вызванная сокращением расходов на оборону, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных военных источников.

По данным издания, на сегодняшний день 13 из 19 британских фрегатов и эсминцев не не способны выйти в море из-за нехватки «личного состава, топлива и снабжения». Плачевное состояние флота помешало Великобритании своевременно отреагировать на последствия урагана «Ирма», пишет газета. Так, десантный корабль HMS Ocean отправился к британским территориям в Карибском бассейне, пострадавшим от урагана.

Он был послан, чтобы оказать скорейшую помощь местным властям в борьбе с последствиями разгула стихии, но из-за проблем с двигателем пришел в конечную точку на неделю позже срока.

«Вооруженные силы были сокращены до такой степени, что они сводят концы с концами, чтобы защитить британских граждан. Наша слабая ответная реакция на ураган «Ирма» делает Великобританию посмешищем и является прямым следствием сокращения правительством оборонного бюджета», – ТАСС выдержку из газетной статьи.

Напомним, в конце июня официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что министр обороны Великобритании Майкл Фэллон откровенно не знает военно-морскую науку. Таким образом он ответил на заявление главы Минобороны Соединенного королевства о том, что русские будут смотреть на гигантский авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) с завистью и восхищением.

«В отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», новый военный корабль «Королева Елизавета» – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», – подчеркнул Конашенков.

Как писал «Новый День», авианосец Queen Elizabeth является самым большим в составе британского флота. При этом он уязвим для кибератак, так как на нем использыется устаревшее программное обеспечение – Windows XP, которая перестала поддерживаться официальным производителем. По этой причине судно может быть атаковано хакерами. В частности, от вируса-шифровальщика WannaCry, который свирепствовал по всему миру, в большей степени пострадали устройства с Windows XP.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов» в текущем году ждет модернизация. В частности, на корабле заменят четыре из восьми котлов силовой установки. Кроме того, авианосец получит новейшие средства связи, навигации, боевого управления и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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