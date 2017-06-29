Минобороны РФ: Новейший авианосец Британии – «удобная цель»

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон откровенно не знает военно-морскую науку, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Таким образом он ответил на заявление главы Минобороны Соединенного королевства о том, что русские будут смотреть на гигантский авианосец «Королева Елизавета» (Queen Elizabeth) с завистью и восхищением.

«В отличие от авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», оснащенного зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением «Гранит», новый военный корабль «Королева Елизавета» – всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», – подчеркнул Конашенков.

Как писал «Новый День», авианосец Queen Elizabeth является самым большим в составе британского флота. При этом он уязвим для кибератак, так как на нем использыется устаревшее программное обеспечение – Windows XP, которая перестала поддерживаться официальным производителем. По этой причине судно может быть атаковано хакерами. В частности, что от вируса-шифровальщика WannaCry, который не так давно свирепствовал по всему миру, в больше степени пострадали устройства с Windows XP.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что крейсер Северного флота «Адмирал Кузнецов» в текущем году ждет модернизация, пишет «РГ». В частности, на корабле заменят четыре из восьми котлов силовой установки. Кроме того, авианосец получит новейшие средства связи, навигации, боевого управления и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.17

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