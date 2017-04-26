Китай спустил на воду свой первый «авторский» авианосец (ФОТО) / Он способен нести на себе 36 истребителей

Публикации за 26.04.17

Китай спустил на воду свой первый авианосец собственного производства. Торжественная церемония состоялась в порту Далянь. На ней присутствовал зампред Центрального военного совета КНР Фань Чанлун, который перерезал красную ленту, после чего разбил бутылку шампанского о борт корабля, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Теперь судно отправится на ходовые испытания, после чего будет принято на вооружение. Если тесты будут успешными, произойдет это в 2020 году. Отмечается, что строительство первого китайского авианосца по проекту 001A началось 11 ноября 2013 года. Он способен нести на себе 36 истребителей «Цзянь-15».

Стоит отметить, что сейчас в КНР на вооружении стоит авианосец – «Ляонин». Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», который Украина продала китайцам в конце 1990-х годов. Работы по его реконструкции начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году. На воду он был спущен в 2011, в состав ВМС страны вошел почти после года хоодовых испытаний – в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 26.04.17

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