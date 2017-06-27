Британский авианосец может стать жертвой хакеров из-за устаревшего софта

Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота Великобритании – авианосец Queen Elizabeth – уязвим для кибератака из-за того, что на нем стоит устаревшее программное обеспечение. Дело в том, что на компьютерах авианосца стоит система Windows XP, которая перестала поддерживаться официальным производителем.

Корреспондент The Telegraph побывал на борту Queen Elizabeth накануне. Корабль впервые отправился в плавание в рамках предварительных испытаний. Оказалось, что в диспетчерской комнате авианосца на компьютерах стоит устаревшая ОС Windows XP.

По этой причине судно может быть атаковано хакерами, отмечает издание. В частности, что от вируса- шифровальщика WannaCry, который не так давно свирепствовал по всему миру, в больше степени пострадали устройства с Windows XP.

Авианосец Queen Elizabeth является самым большим в составе британского флота. В настоящее время он проходит испытания, по окончании которых корабль оснастят 36 самолетами и 4 вертолетами, передает The Guardian. Передача авианосца флоту должна состояться в следующем году, однако полной боевой готовности судно достигнет к 2020 году.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 27.06.17

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