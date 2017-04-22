Ремонт «Адмирала Кузнецова» обойдется в 40 млрд рублей / На авианосце починят двигатель и заменят ракетный комплекс

Публикации за 22.04.17

Работы по ремонту и модернизации авианесущего российского крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся осенью и продлятся до конца 2020 года. На корабле отремонтируют всю электромеханическую часть, взлетно-посадочный комплекс, а также главную двигательную установку. В общей сложности обслуживание авианосца будет стоить 40 млрд рублей.

Контракт на второй этап ремонта «Адмирала Кузнецова» с судоремонтным заводом «Звездочка» будет подписан в этом месяцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Модернизацией корабля займется 35-й судоремонтный завод в Росляково под Мурманском.

По словам источника агентства, ремонтные работы продлятся до четвертого квартала 2020 года. Планируется отремонтировать электромеханическую часть, взлетно-посадочный комплекс, а также заменить несколько пришедших в негодность котлов в главном двигателе.

Модернизация коснется и ударной части «Адмирала Кузнецова», в частности, ракетный комплекс «Гранит» будет заменен на ракетный комплекс «Калибр-НК». Кроме того, пусковые установки 3С14 адаптируют под запуск сверхзвуковых крылатых ракет «Оникс» и гиперзвуковых «Циркон».

Ранее заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов сообщал, что ремонт единственного российского авианосца стартует в 2017 году. По его словам, модернизацией крейсера должен был заняться «Севмаш» в Северодвинске. Тогда же замглавнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук уточнял, что серьезные изменения в конструкцию крейсера вносить не планируется.

Добавим, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» поступил в состав флота в 1991 году. На корабле базируется 30 истребителей МиГ-29К/КУБ и Су-33, ударные вертолеты Ка-52К и противолодочные Ка-27 и Ка-29. Авианосец вооружен крылатыми ракетами «Гранит».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.17

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