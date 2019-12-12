Пожар на «Адмирале Кузнецове»: число пострадавших выросло, идет борьба за живучесть авианосца

Число пострадавших при пожаре на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте на 35 судоремонтном заводе в Мурманске, достигло 10 человек, шесть из них помещены в реанимацию. Только один человек пострадал незначительно. У пострадавших в основном диагностировано отравление продуктами горения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о трех пострадавших и одном пропавшем без вести. По данным телеграм-канала Baza, пропавшим числится командир дивизиона аварийно-спасательных работ Виктор Измайлов.

Известно, что среди пострадавших двое военнослужащих, участвовавших в тушении, они получили ожоги дыхательных путей. В Минобороны подчеркнули, что угрозы их жизни нет.

Пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» начался утром в четверг. В считанные минуты площадь пожара выросла с 20 квадратных метров до 120 квадратных метров и в итоге, по данным СМИ, достигла 600 «квадратов». В момент возгорания на корабле находился гражданский персонал и экипаж. К настоящему времени возгорание локализовано. Пожарные и военнослужащие из числа экипажа крейсера продолжают тушение огня и борьбу за живучесть корабля. Источник «Интерфакса» назвал ситуацию с пожаром «достаточно серьезной». По его данным, для спасения авианосца решено залить водой горящий энергоотсек.

Пожар на корабле начался во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, рассказал руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в комментарии РИА «Новости». По его словам, на корабле меняли энергетическое оборудование, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где было разлито топливо – тут же вспыхнул огонь.

Рахманов также сообщил, что пожар на крейсере не должен отразиться на сроках ремонта корабля.

Мурманск, служба информации РИА «Новый День»

Мурманск. Другие новости 12.12.19

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