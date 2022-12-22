В Австралии более 200 человек отравились магазинным шпинатом

Более 200 человек по всей Австралии пожаловались на симптомы отравления после того, как съели купленный в магазинах шпинат. Предварительно, все они пострадали из-за листьев дурмана, попавших в упаковку вместе с листовым овощем, пишет The Sydney Morning Herald.

Сотни австралийцев пожаловались на головную боль, тошноту и галлюцинации после того, как съели листья шпината с местной фермы «Ривьера». Среди пострадавших был ребенок, которого пришлось госпитализировать. Часть продукции успели убрать с магазинных полок после первых сигналов о плохом самочувствии.

Специалисты предположили, что вместе со шпинатом в упаковки попали листья растения дурман, ядовитого для людей и животных. Его употребление как раз и вызывает галлюцинации, тошноту, жар и даже судороги. Инцидент расследуется.

По данным издания, в 2018 году ферму «Ривьера» уже обвиняли в плохой обработке растений и неумелой борьбе с сорняками. Тогда жертвой фермеров стал только урожай моркови и кукурузы, который не достался заказчику, заключившему контракт на покупку овощей.

В Варшаве 23 украинца отравились в центре для беженцев. Среди пострадавших 15 детей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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