В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в частном доме в Уфе. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку инцидента.

Скорая привезла троих взрослых и детей 16 и 14 лет в больницу утром 22 декабря. У всех пятерых были признаки отравления угарным газом, 37-летняя женщина потеряла сознание.

Следователи начали доследственную проверку и выяснили, что в доме установлено газовое оборудование. «Опрашиваются очевидцы, проверяется исправность газового оборудования, а также отсутствие дефектов в дымоходах и вентиляционных каналах», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура Башкирии даст правовую оценку деятельности ресурсоснабжающей организации при по технической диагностике газового оборудования и вентиляционных каналов. При наличии оснований возможно применение мер прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре.

В Чебоксарах брат и сестра отравились угарным газом. Жизни девочки ничто не угрожает, а мальчика не успели спасти.

Уфа, Наталья Рязанова

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