В Волгограде автобус протаранил опору моста

Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с опорой моста в Красноармейском районе Волгограда. По данным МЧС, утром густой туман окутал город в условиях гололедицы.

Около 07:30 часов автобус «ПАЗ» перевозил рабочих одного из городских предприятий. Предварительно, 60-летний водитель не справился с управлением и врезался в опору путепровода, сообщили в ГУ МВД по региону.

«В результате ДТП водитель и пятеро пассажиров доставлены в больницу. На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона ДПС городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции Красноармейского района», – говорится в сообщении.

МЧС предупреждало водителей о тумане и гололедице на дорогах. Водители в местных пабликах жалуются на густой туман, из-за которого видимость становится почти нулевой уже через 50 метров.

В Хабаровском крае грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. Девять человек получили травмы.

Волгоград, Наталья Рязанова

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