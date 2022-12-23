Под Волгоградом грузовик врезался в микроавтобус: двое погибли

Микроавтобус «Мерседес» с пассажирами и «КАМАЗ» столкнулись на трассе в Дубовском районе Волгоградской области. Два человека погибли, трое взрослых и ребенок попали в больницу, сообщает ГУ МВД по региону.

Автобус ехал из Дагестана в Казань и вез пассажиров, набранных по системе поиска попутчиков. Около 02:50 часов в ночь на 23 декабря на 586-м км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград микроавтобус столкнулся с фурой.

Двое мужчин в салоне «Мерседеса» умерли на месте. Врачебная помощь понадобилась еще трем взрослым и семилетнему ребенку, который ехал в автобусе без родителей.

В Москве маршрутка столкнулась с автобусом, стоявшим на остановке Пострадали женщина и два ребенка.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»