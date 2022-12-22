Женщина и двое детей пострадали при столкновении маршрутки с автобусом на северо-востоке Москвы

На Ярославском шоссе в столице маршрутка столкнулась с автобусом, стоявшим на остановке общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, при столкновении пострадали трое пассажиров.

«Дорожная авария произошла около 14.40 на Ярославском шоссе в районе дома 67. По предварительным данным, водитель маршрутного транспортного средства «Газель Некст» совершил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом «Маз», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса «Газель» – женщина и два ребенка. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Москва, Андрей Дорофеев

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