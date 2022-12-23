В Пакистане таксист взорвал машину при попытке досмотра

Один полицейский погиб, четверо пострадали в результате взрыва на юго-западе пакистанской столицы Исламабада. Мужчина привел в действие бомбу при попытке полиции досмотреть его машину, пишет Dawn.

По данным полиции, около 10:15 часов по местному времени полиция заметила подозрительный автомобиль и попросила пассажиров выйти. Женщина так и сделала, а мужчина сначала вышел, а потом вернулся в машину и активировал взрывное устройство.

Один полицейский умер на месте. Еще четыре сотрудника и два прохожих получили ранения, всех отвезли в больницу. Источник из числа медиков уточнил, что в больницу привезли пятерых пострадавших полицейских.

Район с местом происшествия оцеплен, ведется следствие. Ни одна из действующих в стране группировок пока не взяла на себя ответственность.

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник напал на полицейский грузовик. Два человека погибли, более 20 получили различные ранения.

Исламабад, Наталья Рязанова

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