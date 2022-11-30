В Пакистане террорист-смертник совершил атаку на полицейский грузовик

В Пакистане был совершен теракт. В результате погибли два человека и более 20 получили различные ранения. Целью террористов был грузовик пограничной полиции, сообщает телеканал Geo.

Террорист-смертник предпринял атаку в городе Кветта, провинция Белуджистан. Как минимум один полицейский и один подросток погибли. Еще 24 пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Главный министр провинции Белуджистан Абдул Куддус Бизенджо осудил теракт и заявил, что правоохранительные органы обязательно выявят виновных и привлекут их к ответственности.

Атака произошла через два дня после того, как запрещенная в России террористическая группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» сообщила, что отменяет режим прекращения огня, согласованный с правительством Пакистана.

Исламабад, Зоя Осколкова

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