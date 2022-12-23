При пожаре в доме престарелых в Кемерово погибли 11 человек

В результате пожара в двухэтажном частном доме престарелых в Кемерове на Таврической улице погибли одиннадцать человек, – сообщают СМИ со ссылкой на экстренные службы.

В сообщении пресс-службы МЧС России говорится: «Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до одиннадцати человек, еще двое пострадали. Пожарные продолжают разбор завалов на месте пожара. К работам привлечено более 80 человек и 28 единиц техники. Открытое горение ликвидировано. Предварительная площадь пожара – 180 квадратных метров».

Ранее в региональном МЧС сообщили: «Сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврической поступил в 22:21 мск. На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. В результате пожара пострадали два человека, шесть человек погибли».

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, частный дом престарелых является незаконным.

Кемерово, Иван Бабурин

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