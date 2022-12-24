20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Кемерове

20 человек стали жертвами пожара в частном доме престарелых в Кемерове. Спасательные работы на месте происшествия завершены. Возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном частном доме престарелых на Таврической улице. К настоящему моменту пламя потушено, спасатели завершили работы по разбору завалов. «По последним данным, погибли 20 человек», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в центре медицины катастроф, медицинская помощь понадобилась шестерым пострадавшим, из них состояние двоих оценивается как тяжелое.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил провести проверку всех домов престарелых. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные. Проверки завершатся в течение недели», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кемерово, Зоя Осколкова

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