В Воронежской области военный взорвал гранату во время массовой драки

В Воронежской области произошел конфликт, один из участников которого взорвал гранату. В результате один человек пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в поселке Подгоренский. По данным канала, доброволец и его мобилизованный приятель вышли в магазин за продуктами. По пути они зашли в кафе и там у них завязалась ссора с посетителями.

Конфликт перерос в массовую драку, в ходе которой доброволец бросил гранату в своих оппонентов. В результате один человек получил травмы. Также были повреждены две припаркованные машины, в кафе ударной волной выбило стекла.

В произошедшем разбираются правоохранители.

Воронеж, Зоя Осколкова

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