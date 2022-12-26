В Сербии 50 человек пострадали при разливе аммиака

Перевозивший аммиак поезд сошел с рельсов в сербском городе Пирот. 51 человек пострадал, перекрыта главная международная автомагистраль, в городе объявлен режим ЧС, передает AP.

Авария случилась вечером 25 декабря. Поезд сошел с рельсов, и аммиак разлился рядом с оживленной автотрассой. В связи с плохой видимостью из-за химических паров в районе аварии случились несколько ДТП. Полиция временно перекрыла трассу.

Местные власти ввели в городе режим ЧС и попросили жителей оставаться в домах. Пары аммиака могут воспламениться, вызвать сильное отравление вплоть до смертельного исхода. 51 человек уже обратился к медикам, семерых госпитализировали.

Специалисты выясняют причину аварии с поездом и устраняют утечку химиката.

В Японии на стекольном заводе случился разлив соляной кислоты. Порядка 1,2 тыс. тонн химиката растеклись по территории прибрежного предприятия и попали в воды Тихого океана.

Пирот, Наталья Рязанова

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