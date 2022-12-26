Пенсионерка и ребенок погибли из-за подогрева пола под Иркутском

Женщина с восьмилетней внучкой погибли при пожаре в поселке Железнодорожном в Иркутской области. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электрическом подогревателе полов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар случился утром 25 декабря, но известно о нем стало только сегодня. Возгорание началось в двухквартирном доме, и пятеро жильцов соседней квартиры успели выбежать на улицу. Прибывшие пожарные выбили дверь в квартиру 69-летней женщины, но к тому моменту владельца и ее внучка погибли.

«Короткое замыкание электрического подогревателя полов послужило причиной пожара», – добавили в МЧС. Следователи уточнили, что устройство было покрыто ковром.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Прокуратура взяла расследование на контроль и намерена использовать меры прокурорского реагирования в сфере соблюдения требований пожарной безопасности, если потребуется.

В Екатеринбурге пожар в квартире привел к задымлению коридоров на всех этажа девятиэтажного жилого дома. Две женщины не сумели выбраться из здания и погибли. Пожарные допустили, что причиной пожара стало короткое замыкание.

Железнодорожный, Наталья Рязанова

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