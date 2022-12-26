Северокорейский БПЛА долетел до окрестностей столицы Южной Кореи

Беспилотники КНДР сумели углубиться в воздушное пространство Южной Кореи и долететь до окрестностей Сеула. При этом Южная Корея лишилась истребителя, отправленного на перехват, пишет агентство «Ренхап».

Военные Южной Кореи заметили неопознанные объекты недалеко от границы с северным соседом около 10:25 часов. Когда в них опознали беспилотники, в воздух подняли авиацию, включая ударные вертолеты. Южнокорейские военные сделали порядка 100 выстрелов в аппараты КНДР. Беспилотники достигли окрестностей Сеула.

На перехват БПЛА отправили и легкий истребитель КА-1. Но вскоре после взлета самолет рухнул в округе Хёнсон, примерно в 140 км к востоку от Сеула. Оба пилота успели катапультироваться. Они живы, их доставили в больницу. Военные выясняют причину крушения самолета.

Министерство транспорта Южной Кореи приостановило работу международных аэропортов Кимпхо и Инчхон. Порядка 30 рейсов были отложены за это время. Полеты возобновили после 14:00 часов. Официально причина приостановки полетов пока не названа.

По данным агентства, северокорейские беспилотники не пересекали демаркационную линию с 2017 года. Пока неизвестно, несли ли БПЛА какое-то оружие, но сам полет привел граждан в смятение.

Военные КНДР активизировали испытания ракет с начала года. При очередном запуске межконтинентальная баллистическая ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

Сеул, Наталья Рязанова

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