Выпущенная КНДР ракета упала в экономической зоне Японии

Военные КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Снаряд упал в исключительной экономической зоне Японии. Токио назвал случившееся неприемлемым.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск произошел в 10:15 часов из района Сунан в Пхеньяне. Сеул предположил, что Пхеньян использовал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Она пролетела около тысячи километров на скорости 22 Маха, передает агентство «Ренхап».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что ракета упала к западу от острова Хоккайдо в японской исключительной экономической зоне. Токио выразил Пхеньяну «решительный протест».

«Северная Корея повторяет провокации с беспрецедентной скоростью, и они абсолютно неприемлемы», – приводит слова премьер-министра Kyodo.

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов также назвал случившееся серьезной провокацией со стороны КНДР. Подобные действия Северной Кореи подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, явно нарушая резолюции Совбеза ООН, заявили южнокорейские военные.

Накануне Пхеньян пригрозил более жестким ответом на усиление сдерживания в свой адрес.

Токио, Наталья Рязанова

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