КНДР пригрозила США жестким ответом на усиление сдерживания

Пхеньян предупредил Вашингтон о более жестком ответе на расширение программы сдерживания КНДР. После этого заявления северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря.

«Чем больше США стремятся усилить предоставление расширенного сдерживания своим союзникам, тем более жесткими будут наши военные ответы, прямо пропорционально их провокационным военным действиям», – заявила министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Заявление опубликовано ЦТАК.

Так глава МИД прокомментировала соглашение Штатов, Южной Кореи и Японии об укреплении усилий по сдерживанию Северной Кореи. Вашингтон заявил о готовности предоставить Сеулу военную помощь вплоть до ядерного оружия.

Пхеньян провел пуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря около 10:48 часов по местному времени (04:48 мск), передает «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Коре. Ракета вылетела из района Вонсан в провинции Канвондо. Сеул предупредил, что усилит мониторинг за действиями северного соседа.

Северокорейский МИД уже заявлял, что градус напряженности на полуострове достиг пика из-за череды военных учений США и Южной Кореи. Пхеньян увидел в поведении Вашингтона как «зачинщика разрушения мира и безопасности» готовность к финальной стадии сценария войны против северокорейского государства.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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