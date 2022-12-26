В Приморье охотники с собаками застряли в тайге после снегопада

Пятеро охотников оказались в снежном плену после обильных снегопадов в Ольгинском районе Приморского края. Спасателям пришлось поднимать их в вертолет на люльке, рассказали в ГУ МЧС по региону.

Охотники с тремя собаками отправились в тайгу, не узнав прогноз погоды. За ночь их стоянку занесло снегом. Они решили переждать, но за день снега нападало еще больше, и у людей не осталось способов выбраться самостоятельно.

«Хотели выйти пешком и попробовали копать лопатой. За шесть часов мы откопали только два километра. Выходить было тяжело. Лыж у нас не было, снегоступов тоже», – рассказал один из спасённых Алексей Дьюк.

Мужчины сумели связаться со спасателями, и им на выручку прилетел вертолет МИ-8. Поднимать людей и собак пришлось люлькой, поскольку пригодной для посадки площадки рядом не оказалось. Спасенных доставили в поселок Ольга. Пострадавших нет.

В Австрии четыре человека пострадали при сходе лавины в районе горы Тритткопф. Поток снега накрыл группу из 10 человек, спасатели сумели всех откопать живыми.

Ольга, Наталья Рязанова

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