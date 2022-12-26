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Понедельник, 26 декабря 2022, 17:00 мск

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СМИ: прокуратура отказалась проверять приют, где погибли 22 человека

Районная прокуратура Кемерова не согласовала проверку по сигналу пожарного инспектора о нарушениях пожарной безопасности в нелегальном приюте. Ведомство не увидело оснований для проверки помещения, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«2 сентября Государственный пожарный надзор направил обращение в прокуратуру с просьбой согласовать инспекционный визит в отношении приюта. Прокуратура в этом отказала из-за отсутствия оснований для него», – пояснил собеседник.

По его словам, прокуратура внепланово проверяла приют в феврале. Сотрудники нашли нарушения пожарной безопасности. Ведомство не сообщает, проверило ли исправление нарушений.

Вечером 24 декабря в двухэтажном частном доме случился пожар. Местный священник арендовал здание для людей в тяжелой жизненной ситуации. В результате пожара погибли 22 человека. Суд арестовал священника и пожарного инспектора, приходившего в приют с профилактическим визитом.

Кемерово, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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