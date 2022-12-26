Суд арестовал признавшего вину организатора сгоревшего приюта в Кемерове

Суд согласился с ходатайством следователя и арестовал пастора Андрея Смирнова по делу о гибели в пожаре 22 человек. Обвиняемый полостью признал вину. Следователи задержали пожарного инспектора, который нашел недочеты в пожарной безопасности здания нелегального приюта.

Следователи заявили о признании пастором вины во время судебного заседания по вопросу об избрании меры пресечения. Андрей Смирнов подтвердил, что признает обвинение и свою вину, передает ngs42 из зала суда.

Суд арестовал организатора приюта для людей в тяжелой жизненной ситуации.

По делу о халатности задержан пожарный инспектор Роман Плет. Он нанес профилактический визит в нелегальный приют и нашел нарушения пожарной безопасности. Сам меры принять не мог в связи с форматом визита и сообщил о нарушениях в прокуратуру.

Ведомство организовало проверку с участием инспектора. Но в день проверки Романа Плета просто не впустили в здание приюта, о чем он составил протокол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник не уточнил, принимала ли прокуратура какие-то меры в связи с нарушениями в приюте.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара, сообщили в Кузбасской метрополии. Церковь готова помочь выжившим при пожаре, а также бесплатно провести отпевания по погибшим.

Вечером 24 декабря в двухэтажном частном доме случился пожар. Местный священник арендовал здание для людей в тяжелой жизненной ситуации. В результате пожара погибли 22 человека. Предварительно, причиной пожара могли стать проблемы с отопительным оборудованием.

Кемерово, Наталья Рязанова

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