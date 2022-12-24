Неисправный угольный котел мог стать причиной пожара в Кемерове, где погибли 22 человека

Проблемы с отопительным оборудованием, предположительно, являются причиной пожара в доме престарелых в Кемерове. По уточненной информации, число погибших выросло до 22 человек. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне произошедшего жильцы сообщили обвиняемому, что котел неисправен, однако каких-либо действий для ремонта оборудования он не предпринял», – говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что частный дом на Таврической улице был арендован для временного проживания лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации. При этом деятельность по оказанию данных услуг осуществлялась без заключения договоров и уставных документов. К гибели людей привело нарушение требований противопожарной безопасности.

«По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», – добавили в СКР. Ранее сообщалось о 20 погибших.

Тем временем, в МЧС сообщили, что в начале декабря в дом престарелых не пустили инспектора Госпожнадзора для инспекционной проверки. Прокуратура включила объект в план проверок на 2023 год.

Уголовные дела возбуждены по статьям «причинением смерти по неосторожности», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть». Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК, глава ведомства Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата и сотрудников Судебно-экспертного центра.

Ранее правоохранители задержали пастора евангельской церкви Андрея Смирнова, который является организатором нелегального дома престарелых. Он арендовал частный дом у владелицы. В свою очередь женщина утверждает, что не знала о жильцах. Все это время она думала, что Смирнов просто водит туда прихожан, сообщает телеграм-канал «112». Владелица дома собирается подавать на пастора в суд.

Кемерово, Зоя Осколкова

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