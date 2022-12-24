В Кемерове задержали организатора сгоревшего дома престарелых

В Кемерове задержали Андрея Смирнова, который является организатором нелегального дома престарелых, сгоревшего сегодня ночью. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Андрей Смирнов является пастором евангельской церкви. Как сообщает телеграм-канал Shot, в приюте находились в основном пожилые и бездомные люди. Они же помогали в магазине, принадлежащем Смирнову. Там фасовали и продавали корм для домашних и сельскохозяйственных животных и птиц. В настоящее время Смирнов находится в следственном отделе.

Пожар произошел сегодня ночью в двухэтажном частном доме на Таврической улице. К настоящему моменту пламя потушено, спасатели завершили работы по разбору завалов. В результате погибли 20 человек, еще шестеро пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «причинением смерти по неосторожности», «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил в течение недели провести проверку всех домов престарелых в регионе.

Кемерово, Зоя Осколкова

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