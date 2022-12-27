Семью из восьми человек с тремя детьми расстреляли в ДНР

В Макеевке в Донецкой народной республике убита семья из восьми человек. Среди жертв расправы трое детей.

По информации макеевской городской администрации, семью расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, передает ТАСС. Самому младшему из убитых детей исполнился один год.

Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города. На месте работают представители силовых ведомств, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Военкор Юрий Котенок, в свою очередь, сообщил, что с семьей расправилась группа вооруженных лиц, преступники использовали автоматы. «Все добиты выстрелами в голову», – написал он в своем телеграм-канале.

Донецк, Наталья Петрова

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