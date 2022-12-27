В ДНР раскрыли убийство семьи из восьми человек в Макеевке

МВД Донецкой народной республики сообщило о раскрытии убийства семьи из восьми человек в Макеевке.

По подозрению в жестокой расправе задержаны трое ранее судимых жителей микрорайона «Калининский». Задержанные признались, что совершили преступление из корыстных побуждений – в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

В МВД ДНР заявили, что преступление квалифицировано по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «Действия злоумышленников <…> влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания», – говорится в сообщении.

Семью расстреляли в Червоногвардейском районе города. В числе жертв, по уточненным данным, четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийцы использовали автоматы. Отмечалось, что членов семьи добивали выстрелами в голову. По информации правоохранителей, со двора был похищен автомобиль Skoda.

По информации местных СМИ, жертвой преступников стала цыганская семья.

В Макеевке был введен план-перехват «Сирена», в ходе которого силовики задержали подозреваемых.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»