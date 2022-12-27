В Краснодаре BMW сбил женщину с тремя внуками

Иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе в Краснодаре. Трехлетняя девочка и шестилетний мальчик оказались в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла вечером 26 декабря на улице Просторной. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, запись опубликована в группе «ЧП Краснодар» во «ВКонтакте».

Женщина и трое детей переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В кадре видно, как они проверяют дорогу по обе стороны от себя, прежде чем ступить на «зебру». Но на середине перехода в них врезалась иномарка.

«В результате ДТП пострадали девочка 3 лет (сочетанные травмы) и мальчик 6 лет (перелом правой кисти). Пострадавших госпитализировали», – пояснили в МВД.

Сотрудники проводят проверку обстоятельств ДТП. Установлено, что за рулем BMW находился 31-летний мужчина.

В Екатеринбурге восьмимесячный ребенок пострадал в ДТП. Иномарка сбила наехал на женщину с коляской на пешеходном переходе.

Краснодар, Наталья Рязанова

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