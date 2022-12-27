В Токио полыхает химический завод

Пожар случился на химическом заводе в районе Сумида в Токио. В результате один рабочий пострадал, власти объявили эвакуацию из соседних домов, передает портал 47news.

Возгорание случилось на производстве косметики. Огонь быстро распространился и занял порядка 600 квадратных метров. От места пожара поднимается густой черный дым. Пожарные стараются не пустить огонь к складам с химикатами.

В цехах находились 13 человек, всех успешно эвакуировали. 50-летний рабочий надышался дымом, с ним работают медики. Жителей ближайших домов призвали эвакуироваться, для них подготовили пункты размещения в школах.

В Турции произошло возгорание на химическом заводе, огонь охватил все здание. Были слышны несколько взрывов.

Токио, Наталья Рязанова

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