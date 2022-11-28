В Турции произошел пожар на химическом заводе

В Турции произошло возгорание на химическом заводе. На место прибыли пожарные бригады. Тем временем, огонь охватил все здание. Об этом сообщает телеканал NTV.

Очевидцы сообщают о клубах черного дыма, поднимающего от предприятия в районе Памуккале в провинции Денизли. Кроме того, были слышны несколько взрывов. Есть предположение, что горят химические вещества. Однако данных о пробах воздуха на вредные химикаты пока не поступало.

На место были направлены многочисленные пожарные расчеты, которые приняли широкомасштабные меры по тушению.

Полицейские оцепили площадь вокруг завода и предупредили местных жителей о том, чтобы они не приближались.

Анкара, Зоя Осколкова

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