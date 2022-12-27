Два хабаровчанина умерли от гриппа

Медики Хабаровского края зарегистрировали две смерти от гриппа. Краевой минздрав заверил, что жители легко переносят ОРВИ и грипп, за исключением групп риска. У жителей Амурской области грипп вызывает тяжелые осложнения, которые поддаются лечению только в стационаре.

«Эпидпорог превышен практически на 200%, это по ОРВИ. По гриппу – за последнюю неделю выявлен 121 случай. В основном, это свиной грипп. К сожалению, уже есть два подтвержденных случая смерти от гриппа в крае», – рассказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко в эфире телеканала «Губерния».

Он добавил, что заболеваемость гриппом растет во всех возрастных группах.

В Приамурье более половины больных гриппом – взрослые, но среди детей эпидемический порог превышен на 35,3%. При этом, ОРВИ и грипп вызывают тяжелое осложнения.

«В настоящем эпидсезоне заболеваемость респираторными инфекциями протекает в более тяжелых формах с развитием осложнений, требующих стационарного лечения. Утяжеление течения заболевания также связано с активной циркуляцией вирусов гриппа среди непривитого населения», – пояснили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

20 декабря умер больной гриппом в Пензенской области. Мужчина был непривит и занимался самолечением, пока не стало слишком поздно. В Севастополе зафиксирован первый летальный исход от гриппа А (H1) Swine.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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