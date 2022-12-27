Ребенок умер: в Петербурге родители два месяца не вызывали врача дочери

Годовалая девочка умерла в детской больнице № 5 Петербурга. Три месяца назад она проглотила батарейку, но к врачам попала лишь 4 декабря, передает портал piter.tv.

Ребенка привезли на скорой из Купчино. Врачи три недели боролись за жизнь девочки, у которой в желудке находилась круглая батарейка. 25 декабря ребенок умер. По данным врачей, батарейка находилась в организме порядка трех месяцев.

Девочка жила с 23-летней матерью и 26-летним отцом. Оба родителя выходцы из Узбекистана, только отец находился в России легально. Они вызвали скорую помощь, когда ребенок находился уже в тяжелом состоянии.

Проводится проверка обстоятельств смерти ребенка.

В Новосибирской области полуторамесячный ребенок попал в больницу с простудой, а через три дня умер в реанимации.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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